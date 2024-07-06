Николаев — о втором этапе «Шёлкового пути»: сегодня не везло тем, кто стартовал первым

Руководитель и один из боевых пилотов команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев подвёл итоги второго этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», после которого камазовец идёт вторым в общем зачёте.

«Сегодня не везло тем, кто стартовал первым – это Богдан Каримов. В высокой траве не видно следов, и он терял время. Ралли-рейды своеобразные, и где-то нужно уметь ехать первым, а где-то – догоняющим. Нам же повезло чуть больше, старались держать темп, первая часть трассы была раллийной, а дальше перешла в узкие, извилистые и болотистые с бродами трассы. Было очень скользко, важно было не совершить ошибку. Вторая часть этапа была похожа на первую, только концовка была скоростной. А в начале было много пересечений различных маленьких просек, лесов, овражков и бродов.

Хочется поблагодарить Сергея Таланцева, видно, что организаторы старались и сделали трассу насыщенной и интересной. И спасибо большое болельщикам, сегодня их было очень много. Видя нас, люди махали руками, и это важно для нас, подбадривает в тяжёлой дороге. И очень здорово, что такие условия есть у нас дома – в России», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».