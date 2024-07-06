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«Это произвело эффект». Хюлькенберг отреагировал на успешную квалификацию

«Это произвело эффект». Хюлькенберг отреагировал на успешную квалификацию
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 6 июля, в Сильверстоуне. Напомним, немец стал шестым.

«Мне удалось сохранить темп с прошлой гонки, да и вчерашние обновления машины действительно произвели эффект, я сразу же почувствовал прирост в темпе.

Хорошие новости, так бывает не всегда, отличная работа от команды. Квалификация прошла хорошо, первый сегмент получился несколько некомфортным, всего один круг. После красного флага мы немного потеряли фокус, в остальном же эта была чистая сессия. Я был уверен в машине, а это означает, что могу собирать круги, даже если это один круг», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

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