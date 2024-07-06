Хорнер рассказал, сколько терял Ферстаппен из-за повреждения днища

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер после прошедшей квалификации Формулы-1 в Сильверстоуне рассказал журналистам, сколько времени потерял нидерландский пилот Макс Ферстаппен из-за повреждения днища в первом сегменте квалификации.

«Повреждение днища после поездки по гравию обошлось ему где-то в три десятых секунды, я бы сказал, что он потерял достаточно много пунктов прижимной силы. Механики проделали невероятную работу по ремонту машины, но урон оказался серьёзнее. Макс сделал всё возможное, что можно было выжать из данной ситуации, и его последний круг, на мой взгляд, был исключительным. После того как он финишировал четвёртым с такими повреждениям и так близко к поулу, не остаётся ничего, как признать это отличным кругом», — приводит слова Хорнера издание Formu1a.uno.

Напомним, Джордж Расселл из команды «Мерседес» выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, его партнёр Льюис Хэмилтон — второй, Ландо Норрис из «Макларена» — третий, Макс Ферстаппен — четвёртый.