Стал известен вердикт судей по действиям Лэнса Стролла в квалификации

Стюарды Гран-при Великобритании Формулы-1 вынесли свой вердикт по итогам расследования действий канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла. Во время субботней квалификации он покинул пит-лейн в момент, когда на выезде с него загорелся красный сигнал светофора. Лэнс выезжал с пит-лейна в момент, когда сессию остановили после вылета мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

В итоге судьи вынесли Строллу официальное предупреждение, которое стало для канадца вторым в нынешнем сезоне. Стюарды приняли во внимание, что красный сигнал загорелся в момент, когда Лэнс уже покидал пит-лейн — он пересёк линию через 0.8 секунды после появления красного сигнала. Кроме того, Стролл перешёл на слики и мог просто не затормозить на влажном пит-лейне. Вместе с тем судьи отметили, что это не снимает с пилота обязанности соблюдать правила.

Таким образом, Стролл сохранил свою восьмую позицию на стартовой решётке гонки Гран-при Великобритании.