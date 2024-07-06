Алонсо ответил, почему провалил финальный быстрый круг в квалификации

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Великобритании и, в частности, объяснил неудачу в финальной попытке.

Напомним, в конце прогревочного круга Алонсо оказался позади Карлоса Сайнса, а в последний момент его обогнал Оскар Пиастри, из-за чего он не смог оптимально начать быстрый круг.

«Машины впереди стартовали не лучшим образом, на выходе из последнего поворота я выехал на первой передаче и к третьему повороту был уже на полсекунды медленнее, чем на предыдущем круге. И мы бросили из-за невозможности наверстать упущенное.

Обидно, третье место во втором сегменте, думаю, что в заключительном сегменте мы должны были быть шестыми-седьмыми, учитывая, что Хюлькенберг стал шестым. Мы потеряли позицию, посмотрим, сможем ли мы отыграться завтра.

Когда все выезжают из боксов, а у вас последний гараж, появляется роскошь увидеть всех. Я действительно не понимаю, почему мы выехали последними и ждали остальных», — приводит слова Алонсо издание Marca.