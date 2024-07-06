Перес ответил, связана ли его ошибка в квалификации с растущим давлением вокруг него

34-летний мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес после неудачной квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1, на которой он занял 19-е место, ответил на вопрос журналистов о том, связана ли его ошибка с давлением публики на него из-за возможной замены в составе команды.

«Нет, нет, ничего не связано ни с каким давлением, я полностью сосредоточен на своей работе, которая заключается в том, чтобы сделать всё возможное и привезти завтра очки в копилку команды, поэтому я не думаю и не могу думать ни о чём другом, кроме того, чтобы стать лучше и вернуть свою хорошую форму», — приводит слова Переса издание Crash.net.

Напомним, Джордж Расселл из команды «Мерседес» выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, его партнёр Льюис Хэмилтон — второй, Ландо Норрис из «Макларена» — третий, Макс Ферстаппен — четвёртый.