Риккардо не исключил возможности заменить Переса в «Ред Булл»

35-летний австралийский пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо после квалификации Гран-при Великобритании ответил на вопросы журналистов о возможном обмене местами с мексиканским пилотом команды «Ред Булл» Серхио Пересом.

«Я бы никогда не делал никаких прогнозов в Формуле-1. Я чувствую, что с каждым годом этот вид спорта становится всё больше. На мой взгляд, это связано с ростом популярности автоспорта. Но Формула-1 становится, так сказать, более голливудской с точки зрения происходящего внутри паддока, а также из-за того, что происходит в СМИ, как преподносится сериал на Netflix, и, конечно же, более голливудской с точки зрения непредсказуемости внутри нашего спорта.

Так есть ли у меня доказательства того, что я могу оказаться в другой команде? Не могу сказать, ведь сумасшедшие вещи случаются, но сейчас я определённо не в том месте, чтобы говорить, думать или предсказывать изменения, поэтому постарайтесь продолжать делать своё дело, а я буду делать своё. Очевидно, сегодня был не тот случай», — приводит слова Риккардо издание Planetf1.com.

По итогам квалификации в Сильверстоуне пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес занял 19-е место, Риккардо из «РБ» закончил субботу на 15-м месте.