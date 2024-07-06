Вольф — о поуле Расселла: кто бы мог подумать об этом несколько месяцев назад?

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Великобритании. Напомним, Джордж Расселл стал обладателем поула, а Льюис Хэмилтон показал второй результат.

«Невероятно. Упоминалась победа в Австрии, а теперь мы заняли первый ряд. Кто бы мог об этом подумать несколько месяцев назад? Не хочется забегать вперёд, когда у вас получается, это касается и завтрашней гонки.

Мы надеялись на влажные условия после хорошего выступления в третьей практике, но сейчас приятно смотреть на результат. Думаю, погода нам помогла. Это британская погода, и мы хотим сохранить её, куда бы ни отправились. Так или иначе, а я рад, что мы смогли победить честно, но день не хвалят до того, как наступил вечер», — приводит слова Вольфа Sky Sports.