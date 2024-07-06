Хорнер ответил на вопрос о возможности замены Переса до конца нынешнего сезона

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер после прошедшей квалификации Формулы-1 в Сильверстоуне ответил на вопросы журналистам о предстоящих тестах резервного пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона и возможности замены пилота австрийской команды Серхио Переса до конца нынешнего сезона.

«Ну, во-первых, тест Лиама [Лоусона] в следующий четверг планировался уже давно и его дата была озвучена несколько недель назад. Так что это лишь часть нашего плана. Нашим приоритетом является возвращение Серхио на прежний уровень. В первых пяти гонках он был на подиуме, и его темп был очень хорош, но, к сожалению, с тех пор он только падал», — приводит слова Хорнера издание GPblog.com

После этого Хорнера спросили, есть ли шанс, что «Ред Булл» решит заменить Переса до конца нынешнего сезона, он уклончиво ответил: «Послушайте, я имею в виду, что наш приоритет — заставить Серхио работать. Это то, что мы хотим сделать, делаем и будет делать. Перес получает нашу поддержу каждый день».