Сайнс: пока остальные развиваются, «Феррари» сделала шаг назад

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Испании.

«Всё очень просто: пока остальные развиваются, нам пришлось вернуться к версии Имолы. И если другие развиваются, а вам нужно отступить, вам будет чего-то не хватать. Старая версия не эффективнее. Она кажется более предсказуемой. Мы знаем, что не стали быстрее, мы стали стабильнее.

Наши главные конкуренты, «Ред Булл», «Макларен» и «Мерседес», прогрессируют. Они становятся быстрее, и нашей слабостью являются скоростные трассы. Мы явно на шаг позади, и нам нужно становиться лучше.

Мы видели, что происходило в Барселоне и Австрии, где мы очевидно были на шаг позади, и перед Сильверстоуном мы понимали, что будем испытывать трудности», — приводит слова Сайнса Formula1a.uno.