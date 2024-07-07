Стартовая решётка Гран-при Великобритании Формулы-1

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Ниже представлена предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, которая состоится сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Предварительная стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

7. Карлос Сайнс («Феррари»).

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

9. Алекс Албон («Уильямс»).

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

11. Шарль Леклер («Феррари»).

12. Логан Сарджент («Уильямс»).

13. Юки Цунода («РБ»).

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

15. Даниэль Риккардо («РБ»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Эстебан Окон («Альпин»).

19. Серхио Перес («Ред Булл»).

20. Пьер Гасли («Альпин»).