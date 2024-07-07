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«Кто такой Зак Браун?» Ферстаппен едко отреагировал на предложение главы «Макларена»

«Кто такой Зак Браун?» Ферстаппен едко отреагировал на предложение главы «Макларена»
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Нидерландский пилот и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен после прошедшей квалификации на трассе в Сильверстоуне высказался о своих взаимоотношениях с пилотом команды «Макларен» Ландо Норрисом, а также прокомментировал слова руководителя Норриса Зака Брауна.

«В прошлом, когда у меня не было большого количества побед и титулов, я был очень резок и эмоционален. Сейчас я отношусь ко всему немного спокойнее. Я всё это понимаю, и поэтому могу сказать себе: «Давай остынем!» Понимаю, что Ландо был эмоционален и разочарован. Я также был разочарован тем, что произошло в Австрии. Только необязательно сразу всё кричать на камеру. Главное, чтобы вы просто поняли друг друга», — приводит слова Макса издание GPblog.

Затем Максу задали вопрос о словах руководителя «Макларена» Зака Брауна по поводу поведения Макса на трассе и предложения ввести штатных стюардов, состав которых был бы постоянен от одного Гран-при к другому. Ферстаппен с ухмылкой ответил на этот вопрос: «Кто такой Зак Браун

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