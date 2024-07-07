Названы условия, при которых «Ред Булл» получит право уволить Переса по ходу сезона Ф-1

Стали известны условия нового контракта пилота Серхио Переса с австрийской командой Формулы-1 «Ред Булл». В соглашении прописаны пункты, которые могут лишить Переса места в гоночном коллективе до летней паузы. Об этом сообщает Racingnews365.

Эти условия включают в себя требование не отставать от его напарника Макса Ферстаппена более чем на 100 очков после Гран-при Бельгии, и, как предполагается, не уступать более чем пять позиций в личном зачёте. Если Перес выполнит пункты контракта по очкам и позициям, то он, скорее всего, останется в «Ред Булл».

В квалификации Гран-при Великобритании Серхио Перес не справился с управлением и вылетел в гравий. Таким образом, он показал 19-й результат. В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте, имея в активе 237 очков. Перес располагается на пятой позиции, у него 118 очков.