Оскар Пиастри остался недоволен тактикой «Макларена» в концовке квалификации

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что из-за неправильной тактики команды в конце квалификации Гран-при Великобритании гонщику не удалось выступить сильнее.

«В первом сегменте мы были очень быстры. Я проехал круг намного раньше всех, так что, думаю, мы показали хороший результат. Во втором сегменте, опять же, мы выехали немного раньше, и тоже были хороши. А затем в третьем сегменте, во время последней попытки, мы слишком поздно пошли на неё, и я начал быстрый круг примерно в половине секунды позже Карлоса Сайнса, что было эффективно на прямых, но не в поворотах. Нужно кое-что пересмотреть, потому что, по-моему, у нас был больший потенциал, чем мы продемонстрировали», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

Напомним, Джордж Расселл из команды «Мерседес» выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, его напарник Льюис Хэмилтон — второй, Ландо Норрис из «Макларена» — третий.