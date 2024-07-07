Линблад выиграл гонку Ф-3 в Великобритании, Бедрин поднялся с 24-го на 9-е место

Завершилась основная гонка этапа Формулы-3 в Великобритании. Первым к финишу пришёл пилот «Премы» Арвин Линблад. Вторым оказался Габриэль Мини («Према»), а третьим — Каллум Войзин («Роден»), который финишировал первым, но у него был 10-секундный штраф за обгон по обочине.
Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, незадолго до финиша сменил дождевые шины на слики и смог с 24-го места подняться на девятое.
Формула-3. Великобритания. Гонка:
1. Арвид Линдблад — 20 кругов.
2. Габриэль Мини + 0,874.
3. Каллум Войзин + 8,339.
4. Томми Смит + 10,354.
5. Пётр Висницкий + 22,691.
6. Оливер Гёте + 3,823.
7. Леонардо Форнароли + 14,323.
8. Люк Браунинг + 2,855.
9. Никита Бедрин + 2,190.
10. Ноэль Леон +2,730.