Линблад выиграл гонку Ф-3 в Великобритании, Бедрин поднялся с 24-го на 9-е место

Завершилась основная гонка этапа Формулы-3 в Великобритании. Первым к финишу пришёл пилот «Премы» Арвин Линблад. Вторым оказался Габриэль Мини («Према»), а третьим — Каллум Войзин («Роден»), который финишировал первым, но у него был 10-секундный штраф за обгон по обочине.

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, незадолго до финиша сменил дождевые шины на слики и смог с 24-го места подняться на девятое.

Формула-3. Великобритания. Гонка:

1. Арвид Линдблад — 20 кругов.

2. Габриэль Мини + 0,874.

3. Каллум Войзин + 8,339.

4. Томми Смит + 10,354.

5. Пётр Висницкий + 22,691.

6. Оливер Гёте + 3,823.

7. Леонардо Форнароли + 14,323.

8. Люк Браунинг + 2,855.

9. Никита Бедрин + 2,190.

10. Ноэль Леон +2,730.