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Окон может заменить Сарджента в «Уильямсе» в этом сезоне — Кравиц

Окон может заменить Сарджента в «Уильямсе» в этом сезоне — Кравиц
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц предположил, что пилот «Альпин» Эстебан Окон может оказаться в составе «Уильямса» в нынешнем сезоне Формулы-1, заменив Логана Сарджента. Напомним, в конце сезона у Окона истекает контракт с французским гоночным коллективом. Ранее команда объявила, что не станет продлевать соглашение с гонщиком.

«В паддоке ходят слухи, что «Альпин» может предложить досрочное освобождение Эстебана Окона, который перейдёт в «Уильямс». А «Альпин» сможет заполучить Дуэна для раннего дебюта до назначения потенциального постоянного гонщика на следующий сезон. Это позволит «Уильямсу» иметь опытного гонщика вроде Окона в своём болиде. Возможно, это произойдёт после летней паузы», — приводит слова Кравица Crash.net.

Ранее Racingnews365 сообщил, что Эстебан Окон уже подписал контракт с американской командой «Хаас». Ожидается, что о соглашении будет объявлено перед летней паузой в Формуле-1.

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