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Хаджар выиграл гонку Ф-2 в Сильверстоуне, Берман — 7-й, Антонелли сошёл с дистанции

Завершилась основная гонка Формулы-2 в Великобритании. Первым финишировал пилот Исак Хаджар («Кампос»), вторым стал Зейн Мэлоуни («Роден»). На третьем месте гонку завершил Джек Кроуфорд (DAMS).

Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, финишировал седьмым. Юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли, который вчера одержал дебютную победу Ф-2 в спринте, сошёл с дистанции.

Формула-2. Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Исак Хаджар («Кампос») — 29 кругов.

2. Зейн Мэлоуни («Роден») +1,6.

3. Джек Кроуфорд (DAMS) +1,8.

4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +11,9.

5. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +12,2.

6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +14,5.

7. Оливер Берман («Према») +17,4.

8. Энцо Фиттипальди (Van Amersfoort Racing) +17,9.

9. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +23,1.

10. Пепе Марти («Кампос») +26,7.

…22. Андреа Кими Антонелли («Према») — сошёл с дистанции.