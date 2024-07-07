Ферстаппен — о квалификации Переса: это просто невезение

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, каково ему навязывать борьбу соперникам в одиночку во время гонки, и прокомментировал выступление своего напарника Серхио Переса в квалификации Гран-при Великобритании. Напомним, Перес не справился с управлением и вылетел в гравий. Таким образом, он показал 19-й результат.

«В конце концов, вам всегда приходится делать всё самостоятельно, никто не поможет вам в гонке или где-то ещё. Нужно надеяться на собственные силы, но, конечно, было очень досадно потерять Серхио в первом сегменте квалификации. Воскресенье — новый день, когда прежде всего нам нужно посмотреть, какая будет погода. Но я уверен, что мы сможем поучаствовать в борьбе. Я не говорю, что мы будем самыми быстрыми, но, по крайней мере, можно за что-то побороться.

Конечно, всегда хочется, чтобы в гонке были два болида, но, честно говоря, то, что произошло с Серхио, — это просто невезение. Во время второй свободной практики он выступил прилично. Так что было бы немного несправедливо говорить, что в этот уикенд он не в форме или что-то в этом роде. Я действительно чувствовал, что во второй тренировке он выступил хорошо, но в квалификации изменились условия, стало сложнее», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.