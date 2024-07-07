Серхио Перес начнёт гонку Гран-при Великобритании с пит-лейна

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила официальное заявление о том, что команда «Ред Булл» нарушила регламент и изменила настройки на автомобиле гонщика Серхио Переса в режиме «закрытого парка».

В связи с этим нарушением мексиканский пилот будет начинать гонку Гран-при Великобритании в Сильверстоуне стартом с пит-лейна. Напомним, в квалификации Серхио Перес не справился с управлением и вылетел в гравий. Таким образом, он показал 19-й результат. Его напарник Макс Ферстаппен продемонстрировал 4-е время.

В настоящий момент Макс Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте, имея в активе 237 очков. Перес располагается на пятой позиции, у него 118 очков.

В 17:00 мск начнётся гонка Гран-при Великобритании.