Росберг считает Хэмилтона претендентом на победу на ГП Великобритании

Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг в интервью Sky F1 выбрал своего бывшего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона в качестве кандидата на победу на Гран-при Великобритании, что станет для него девятым разом в карьере.

«Сегодня я собираюсь поставить на Льюиса Хэмилтона. Потому что я считаю, что «Мерседес» выглядит действительно хорошо, и темп Льюиса, я его помню, потому что мне приходилось с ним бороться, действительно силён на этой трассе. Чувствую, что он, возможно, сможет сотворить волшебство», — приводит слова Росберга PlanetF1.

Напомним, пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл одержал победу в квалификации Гран-при Великобритании, его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым.