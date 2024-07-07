Формула-1, Гран-при Великобритании — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:55

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В воскресенье, 7 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится гонка 12-го этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 17:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Его команда «Ред Булл» занимает первое место в зачёте Кубка конструкторов.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Великобритании — 2024. Онлайн-трансляция гонки