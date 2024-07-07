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В ФИА признали, что должны были предупредить Ферстаппена перед аварией с Норрисом

В ФИА признали, что должны были предупредить Ферстаппена перед аварией с Норрисом
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Международная автомобильная федерация (ФИА) признала, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену следовало выдать чёрно-белый предупреждающий флаг за его действия при обороне до аварии с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом в гонке Гран-при Австрии. Об этом сообщает Motorsport.

Во время попыток Норриса выйти в лидеры в третьем повороте, Ферстаппен смещался в момент торможения — действие, которое противоречит правилами. Согласно им, во время обороны запрещено изменять траекторию движения автомобиля после начала торможения, за исключением продолжения гоночной траектории.

Напомним, во время гонки Гран-при Австрии между болидами Ферстаппена и Норриса произошло столкновение. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф, а британец был вынужден сойти.

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