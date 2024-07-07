Итоговая стартовая решётка Гран-при Великобритании Формулы-1

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ниже представлена итоговая стартовая решётка гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, которая пройдёт сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 17:00 мск.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Итоговая стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

7. Карлос Сайнс («Феррари»).

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

9. Алекс Албон («Уильямс»).

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

11. Шарль Леклер («Феррари»).

12. Логан Сарджент («Уильямс»).

13. Юки Цунода («РБ»).

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

15. Даниэль Риккардо («РБ»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Эстебан Окон («Альпин»).

19. Пьер Гасли («Альпин»).

Серхио Перес («Ред Булл») — старт с пит-лейна.