Баньяя выиграл гонку MotoGP ГП Германии, Марк Маркес — 2-й

Завершилась основная гонка 11-го этапа MotoGP Гран-при Германии. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Вторым финишировал Марк Маркес, а третьим — Алекс Маркес.
Напомним, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес сломал палец и получил ушиб грудной клетки в результате падения в 11-м повороте трассы «Заксенринг» во время тренировки в пятницу.
MotoGP. Гран-при Германии. Гонка:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40.40,063.
2. Марк Маркес («Дукати») +3,804.
3. Алекс Маркес («Дукати») +4,334.
4. Энеа Бастьянини («Дукати») +5,317.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +5,557.
6. Мигель Оливейра («Априлья») +10,481.
7. Педро Акоста («КТМ») +14,746.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +14,930.
9. Брэд Биндер («КТМ») +15,084.
10. Рауль Фернандес («Априлья») +16,384.
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