Баньяя выиграл гонку MotoGP ГП Германии, Марк Маркес — 2-й

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Завершилась основная гонка 11-го этапа MotoGP Гран-при Германии. Победителем заезда стал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Вторым финишировал Марк Маркес, а третьим — Алекс Маркес.

Напомним, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес сломал палец и получил ушиб грудной клетки в результате падения в 11-м повороте трассы «Заксенринг» во время тренировки в пятницу.

MotoGP. Гран-при Германии. Гонка:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40.40,063.

2. Марк Маркес («Дукати») +3,804.

3. Алекс Маркес («Дукати») +4,334.

4. Энеа Бастьянини («Дукати») +5,317.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +5,557.

6. Мигель Оливейра («Априлья») +10,481.

7. Педро Акоста («КТМ») +14,746.

8. Марко Бедзекки («Дукати») +14,930.

9. Брэд Биндер («КТМ») +15,084.

10. Рауль Фернандес («Априлья») +16,384.