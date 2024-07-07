Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й

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В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась гонка 12-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.465

3. Ландо Норрис («Макларен») +7.547

4. Оскар Пиастри («Макларен») +12.429

5. Карлос Сайнс («Феррари») +47.318

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55.722

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56.569

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:03.577

9. Алекс Албон («Уильямс») +1:08.387

10. Юки Цунода («РБ») +1:19.303

11. Логан Сарджент («Уильямс») +1:28.960

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:30.153

13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг

14. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг

16. Эстебан Окон («Альпин») +2 круга

17. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2 круга

19. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл

20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл