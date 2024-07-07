Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась гонка 12-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.465
3. Ландо Норрис («Макларен») +7.547
4. Оскар Пиастри («Макларен») +12.429
5. Карлос Сайнс («Феррари») +47.318
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55.722
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56.569
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:03.577
9. Алекс Албон («Уильямс») +1:08.387
10. Юки Цунода («РБ») +1:19.303
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1:28.960
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:30.153
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
14. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
16. Эстебан Окон («Альпин») +2 круга
17. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2 круга
19. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл
20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл
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