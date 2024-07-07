Льюис Хэмилтон одержал первую победу с 2021 года

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, сегодня, 7 июля, выигравший гонку Гран-при Великобритании, прервал затяжную серию без побед.

Британец выиграл впервые с 2021 года, когда он финишировал первым на Гран-при Саудовской Аравии. Что касается нынешнего сезона, то это второй подиум для Хэмилтона, он также становился третьим на Гран-при Испании.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,465.

3. Ландо Норрис («Макларен») +7,547.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +12,429.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +47,318.

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55,722.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56,569.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.03,577.

9. Алекс Албон («Уильямс») +1.08,387.

10. Юки Цунода («РБ») +1.19,303.