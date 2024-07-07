Льюис Хэмилтон одержал первую победу с 2021 года

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, сегодня, 7 июля, выигравший гонку Гран-при Великобритании, прервал затяжную серию без побед.
Британец выиграл впервые с 2021 года, когда он финишировал первым на Гран-при Саудовской Аравии. Что касается нынешнего сезона, то это второй подиум для Хэмилтона, он также становился третьим на Гран-при Испании.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,465.
3. Ландо Норрис («Макларен») +7,547.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +12,429.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +47,318.
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55,722.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56,569.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.03,577.
9. Алекс Албон («Уильямс») +1.08,387.
10. Юки Цунода («РБ») +1.19,303.