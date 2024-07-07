Норрис: поздравления Хэмилтону, «Макларен» не сделал свою работу

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне. Напомним, британец финишировал третьим.

«Прежде всего, мои поздравления Льюису. Когда в конце принималось важнейшее решение, то он лучше выполнил свою работу. Снимаю шляпу перед ним и „Мерседесом“.

Было сложно. Борьба с этими парнями была весёлой. Думаю, мы как команда не выполнили свою работу так, как могли. Но в то же время я виню себя самого. Ненавижу то, что я оказался в таком положении. Я всё равно получаю наслаждение, но хотел бы, чтобы сегодня всё сложилось идеально. Но так не сложилось», — сказал Норрис после выступления.