Ферстаппен: думал, что финиширую пятым или шестым

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне. Напомним, голландец финишировал вторым.

«У нас сегодня просто не было скорости. Я постепенно отставал в начале гонки, ситуация не казалась хорошей. Я думал: «Какими мы финишируем, пятыми, шестыми?» Но мы принимали правильные тактические решения, когда переходили со сликов на промежуточные шины и обратно с промежуточных на слики. Каждый раз это был правильный круг. Ну и решение команды в конце перейти на „хард“, а не на „софт“ определённо помогло мне. Вот почему я финишировал сегодня вторым. Всё могло бы быть намного хуже», — сказал Ферстаппен после выступления.