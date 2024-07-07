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Хэмилтон отреагировал на первую победу с 2021 года

Хэмилтон отреагировал на первую победу с 2021 года
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в гонке Гран-при Великобритании, ставшую для него первой с 2021 года.

«С 2021 года я каждый день вставал и настраивал себя на то, чтобы тренироваться, чтобы настроить свой мозг на максимально упорную работу с этой потрясающей командой. Это моя последняя гонка здесь, на Гран-при Великобритании, с этой командой. Я так сильно хотел выиграть, потому что люблю их и восхищаюсь ими.

Они так упорно работали в последние годы. Я навсегда буду благодарен каждому в «Мерседесе» и всем нашим партнёрам. И всем моим потрясающим болельщикам. Я мог видеть вас круг за кругом. Нет прекрасней чувства, чем финишировать первым здесь», — сказал Хэмилтон после выступления.

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