Хэмилтон отреагировал на первую победу с 2021 года

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в гонке Гран-при Великобритании, ставшую для него первой с 2021 года.

«С 2021 года я каждый день вставал и настраивал себя на то, чтобы тренироваться, чтобы настроить свой мозг на максимально упорную работу с этой потрясающей командой. Это моя последняя гонка здесь, на Гран-при Великобритании, с этой командой. Я так сильно хотел выиграть, потому что люблю их и восхищаюсь ими.

Они так упорно работали в последние годы. Я навсегда буду благодарен каждому в «Мерседесе» и всем нашим партнёрам. И всем моим потрясающим болельщикам. Я мог видеть вас круг за кругом. Нет прекрасней чувства, чем финишировать первым здесь», — сказал Хэмилтон после выступления.