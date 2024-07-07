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Общий зачёт Формулы-1: «Макларен» в шести очках от «Феррари», Перес опустился на 6-е место

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась гонка 12-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.

В личном зачёте гонщик «Ред Булл» Серхио Перес опустился на шестое место, пропустив Оскара Пиастри из «Макларена».

Общий зачёт (топ-12):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 171.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 150.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 145.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 124.

6. Серхио Перес («Ред Булл») — 118.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 111.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 110.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 44.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 23.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 22.

12. Юки Цунода («РБ») — 20.

В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Феррари» до шести очков.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 373 очка.

2. «Феррари» — 301.

3. «Макларен» — 295.

4. «Мерседес» — 221.

5. «Астон Мартин» — 68.

6. «РБ» — 31.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 9.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.