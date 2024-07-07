Общий зачёт Формулы-1: «Макларен» в шести очках от «Феррари», Перес опустился на 6-е место

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась гонка 12-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.
В личном зачёте гонщик «Ред Булл» Серхио Перес опустился на шестое место, пропустив Оскара Пиастри из «Макларена».
Общий зачёт (топ-12):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 171.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 150.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 145.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 124.
6. Серхио Перес («Ред Булл») — 118.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 111.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 110.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 44.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 23.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 22.
12. Юки Цунода («РБ») — 20.
В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Феррари» до шести очков.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 373 очка.
2. «Феррари» — 301.
3. «Макларен» — 295.
4. «Мерседес» — 221.
5. «Астон Мартин» — 68.
6. «РБ» — 31.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 9.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.