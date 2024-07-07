Льюис Хэмилтон установил рекорд Формулы-1 по числу побед на одном этапе

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, сегодня, 7 июля, выигравший гонку Гран-при Великобритании, установил рекорд серии.

39-летний Хэмилтон стал первым гонщиком в истории «королевских гонок», сумевшим девять раз победить на одной трассе. Он побеждал на этапе в Сильверстоуне в 2008-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2017-м, 2019-м, 2020-м, 2021-м и 2024-м году.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.465

3. Ландо Норрис («Макларен») +7.547

4. Оскар Пиастри («Макларен») +12.429

5. Карлос Сайнс («Феррари») +47.318

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55.722

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56.569

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:03.577

9. Алекс Албон («Уильямс») +1:08.387

10. Юки Цунода («РБ») +1:19.303