Николаев и Вязович едва не столкнулись лоб в лоб на третьем этапе «Шёлкового пути»

Гонщики «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» Эдуард Николаев и Сергей Вязович из-за ошибки организаторов чуть не устроили лобовое столкновение под финиш третьего этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», сообщает пресс-служба челнинской команды.

«На финишном бездорожье был уход вправо, и каким-то образом оказался перекрыт ленточкой правильный вход в лес. Там метров через 200 есть контрольная точка. В итоге мы заехали в лес на следующем повороте, проехали метров 300–500 – точка остаётся сзади. Подумали: если Николаев тоже поедет неправильно, грузовики встретятся лоб в лоб. Так и получилось. Мы развернулись, двигались медленно, а КАМАЗ вылетел навстречу на полном ходу, потому что Эдуард атаковал. Нам удалось разминуться, хотя уже ждал лобового удара. Дальше уже вернулись к первому повороту, сорвали ленточку и поехали правильно», — прокомментировал ситуацию Сергей Вязович.

«Мой штурман диктует свернуть вправо на развилке – я оттормаживаюсь, а там лента натянута. Поехали дальше, маршрут уже не совпадает. Еще через два километра нам в лоб летит Вязович — чудом разошлись! Мы уже думали, что всё — разобьёмся. Там, где была лента, – там была точка. Не знаю, кто и зачем здесь перекрыл маршрут. И все участники стали возвращаться в лоб каналу, потому что другой дороги нет. Мы быстро сориентировались, проехали в лес и там нашли маленькую узкую дорожку, зацепили точку и еле-еле развернулись, поехав на финиш. Будем разбираться, что произошло, чья здесь вина. Ситуация была очень опасной», — добавил со своей стороны Эдуард Николаев.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Результаты третьего этапа

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — 01:21.58.

2. Богдан Каримов («КАМАЗ») +1.39.

3. Сергей Вязович («МАЗ») +2.18.

4. Алексей Вишневский («МАЗ») +4.50.

5. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +5.04.

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +5.43.

7. Виталий Мурылёв («МАЗ») +6.09.

8. Юрий Найман («УРАЛ») +8.22.

...10. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +14.58.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после третьего этапа

1. Сергей Вязович («МАЗ») — 3:48.25.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +00:00.39.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:03.00.

4. Алексей Вишневский («МАЗ») +00:04.40.

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:06.10.

6. Богдан Каримов («КАМАЗ») +00:09.42.

7. Юрий Найман («УРАЛ») +00:16.11.

8. Виталий Мурылёв («МАЗ») +18.55.

...10. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +00:23.44.