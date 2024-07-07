Инженер Хэмилтона объяснил, как Льюису удалось сохранить лидерство в конце гонки

Питер Боннингтон, гоночный инженер семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, прокомментировал его победу на Гран-при Великобритании.

«Эмоциональная победа. Прошло много времени. Мы с Льюисом упорно трудились, чтобы вернуться. Крошечные шаги! Но их потребовалось много.

Думаю, причиной [победы] стала обратная связь касательно баланса машины на начальном отрезке. Он не был хорош. Мы знали, где нужно было скорректировать машину, и я думаю, что мы хорошо подготовили её к заключительному отрезку, чтобы дать Льюису возможность атаковать.

Мы знали, что передняя шина будет изнашиваться, и было важно убедиться в том, что передняя часть машины поддержит её. Вы знаете, когда дело доходит до работы с шинами, Льюис сделает всё до конца», — приводит слова Боннингтона Sky Sports.