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Расселл назвал причину схода в гонке Гран-при Великобритании

Расселл назвал причину схода в гонке Гран-при Великобритании
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне.

«Кажется, за 10 кругов до схода я увидел на руле сигналы температуры, какой-то сбой в системе водяного охлаждения. Даже и не знаю, что сказать. Машина ощущалась очень хорошо. Я понимал, что гонка будет тяжёлой. У меня возникали трудности на мокрых участках, но результат опустошает», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,465.
3. Ландо Норрис («Макларен») +7,547.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +12,429.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +47,318.
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55,722.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56,569.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.03,577.
9. Алекс Албон («Уильямс») +1.08,387.
10. Юки Цунода («РБ») +1.19,303.

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