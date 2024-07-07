Камазовцы Сотников и Каримов прокомментировали быстрейшие результаты на «Шёлковом пути»

Гонщики команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников и Богдан Каримов рассказали о ходе третьего этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором они показали первое и второе время соответственно.

«Нам этот спецучасток был знаком. Первые километров 30 – раллийные, дорога широкая, можно было ехать очень быстро, и почти все повороты проходили на скорости около 100 км/ч. Трасса была бугристой, не скользкой, а концовка – убийственная: высохшая глубокая колея, в которой раньше находилась вода. Было неприятно, машина из-за бугристости дороги чаще была в воздухе, чем на земле», — отметил Сотников.

«Мы стартовали одиннадцатыми, почти сразу упёрлись в другой экипаж – обогнать его мешала густая пыль. В одном месте мы почти подобрались, но сигнал по «Сентинелю» не прошёл – рисковать идти на обгон не стали. Дальше был грязный участок. Рабочий этап, сильное бездорожье. Очень многое зависело от настройки подвески, у нас с этим всё в порядке», — добавил со своей стороны Каримов, чьи слова приводит пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».