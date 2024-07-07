Себастьян Феттель обратился к Хэмилтону после его победы в Сильверстоуне

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель поздравил британца Льюиса Хэмилтона с победой в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне.

«Величайший. Поздравляю, Льюис», — написал Феттель в социальных сетях.

Отметим, что победа на Гран-при Великобритании – 2024 стала для 39-летнего Хэмилтона 104-й в карьере, он является рекордсменом по этому показателю. Впервые британец одержал победу в Формуле-1 в 2007 году, а нынешняя победа стала для него первой с 2021 года.

Также Хэмилтон стал единственным пилотом в истории «Королевских гонок», сумевшим победить на одном этапе девять раз (в 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 и 2024 годах).