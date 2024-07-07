Пиастри высказался о тактическом решении «Макларена», стоившем ему борьбы за победу

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри объяснил, почему не поехал на первый пит-стоп одновременно с ехавшим перед ним напарником Ландо Норрисом. Из-за лишнего круга на мокрой трассе австралиец лишился шансов побороться за победу, хотя перед волной пит-стопов шёл вторым.

«Я бы сказал, это было совместное решение. Если честно, вероятно, это было сложнейшее решение, какое вы только можете принять в гонках. У вас две машины, которые разделяет полсекунды, и подходит дождь. Не думаю, что может быть более сложное решение. Думаю, двойной пит-стоп был бы более правильным решением, но задним умом все крепки. Нам просто нужно увидеть, имелась ли у нас информация, которая могла бы подсказать верный выбор. В итоге получилось болезненно.

Когда я понял, что мы ошиблись? Как только я проехал въезд на пит-лейн. В последних двух поворотах было очень сложно, и я мог видеть по экрану на руле, что Ландо был уже в пяти секундах позади меня, когда я заезжал. Так что я знал, что теперь у меня серьёзные проблемы, что это было неверное решение.

Если бы я ехал первым, то при заезде в боксы приоритет был бы у меня. Я стараюсь выйти в лидеры, чтобы получить такой приоритет», — приводит слова Пиастри RacingNews365.