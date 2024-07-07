Хэмилтон ответил, почему заплакал после победы в Сильверстоуне

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о своей эмоциональной реакции на победу в гонке Гран-при Великобритании.

«Это была самая эмоциональная победа, которую я испытывал. Я всегда спрашивал себя, почему никогда не плакал. Я видел, как плачет Рубенс Баррикелло, и думал, что со мной этого не произойдёт. Это очень меня задело.

После тяжёлого 2021 года я пытался вернуться, и как команда мы пережили непростое время. У меня было так много мыслей и сомнений на пути, вплоть до того, что порой мне не хотелось продолжать. Но снова вставать, снова пытаться и, наконец, добиться успеха… По правде говоря, это самое лучше чувство», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.