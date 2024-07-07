Леклер: мне сказали, что дождь будет очень сильным, а он пошёл через 8–9 кругов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ошибочное решение рано заехать за промежуточными шинами по ходу гонки Гран-при Великобритании. Перед остановкой монегаск шёл седьмым, а в итоге финишировал 14-м, далеко от очковой зоны.

«Очевидно, тактика была неверной. Я изучу её. С учётом сообщений, которые я получал, и информации, которая была в машине, у меня было чувство, что решение заехать правильное. В 15-м повороте шёл довольно сильный дождь. Мне сказали заезжать на этом круге, что дождь будет очень сильным, так что я остановился, чтобы попробовать предвосхитить его. Однако дождь пошёл через восемь или девять кругов. Очевидно, это стало концом нашей гонки», — приводит слова Леклера портал Motorsport.