Леклер: эти четыре гонки хуже ночного кошмара. У меня уже нет слов, чтобы объяснить это

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что сильно переживает по поводу результатов в последних Гран-при. На этапе на трассе «Сильверстоун» монегаск финишировал за пределами очковой зоны, на 14-й позиции.

«Очень разочаровывает, ещё один уикенд, который надо забыть. Их уже становится много. Очень тяжёлый период. У меня уже нет слов, чтобы объяснить это, но эти четыре гонки хуже ночного кошмара. Надеюсь, мы сможем быстро отыграться.

Очень трудно находить какие-то позитивные моменты в подобные дни. Я просто хочу вернуться назад с командой, чтобы мы проанализировали то, как мы принимаем решения с моей стороны гаража и почему сегодня мы остались внакладе», — приводит слова Шарля Леклера портал Motorsport.