«Макларен» обратился к Хэмилтону после победы Льюиса на ГП Великобритании

Команда Формулы-1 «Макларен» поздравила семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», с победой в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне.

«Битва на передовой и шоу для болельщиков. Вот для чего мы гоняемся. Поздравляем с твоей домашней победой, Льюис Хэмилтон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,465.

3. Ландо Норрис («Макларен») +7,547.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +12,429.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +47,318.

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55,722.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56,569.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.03,577.

9. Алекс Албон («Уильямс») +1.08,387.

10. Юки Цунода («РБ») +1.19,303.