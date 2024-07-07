Марко: Ферстаппену не хватило двух кругов для победы

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании. Напомним, голландец финишировал вторым.

«У нас возникли проблемы на первом отрезке, и они на самом деле были неожиданными. Мы сильно пострадали от гранулирования, особенно когда стало влажно. Обычно это идеальные условия для Макса, но, к сожалению, мы потеряли много времени.

Решение перейти на промежуточные шины было хорошим, а с выбором «харда» на заключительном этапе мы добились успеха. Нам не хватило двух кругов. Проявилась сильная сторона Хэмилтона. Он мастер, он умеет читать гонку и работать с шинами так, чтобы им не пришёл конец», — приводит слова Марко ORF.