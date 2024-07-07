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Хюлькенберг: пару недель назад никто не думал, что «Хаас» поборется за место пятой команды

Хюлькенберг: пару недель назад никто не думал, что «Хаас» поборется за место пятой команды
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне. Напомним, немец финишировал шестым.

«Очень рад за команду, ещё восемь очков крайне важны. И, что ещё важнее, с обновлением пришёл темп, а это вселяет в меня оптимизм на оставшуюся часть сезона. Мы, очевидно, боремся сейчас за место пятой быстрейшей команды, и ещё пару недель назад этого никто не ждал. Это очень воодушевляет.

Гонка получилась сложной, дождь вначале, который был недостаточно сильным для того, чтобы перейти на промежуточные шины. Риски с таким сцеплением на таких скоростных поворотах были высоки, но нам удалось не допустить ошибки и вернуть то, что мы потеряли на старте», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

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