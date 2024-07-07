ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес — о своём выступлении в Сильверстоуне: это был полный бардак

Перес — о своём выступлении в Сильверстоуне: это был полный бардак
Комментарии

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Великобритании, где он стал 17-м.

«Мы слишком рано рискнули [сменить «хард» на промежуточные шины]. У нас не было темпа на протяжении семи кругов, мы полностью износили промежуточные шины. Когда пошёл дождь, у нас не осталось ни одного комплекта, и это был полный бардак. Затем мы снова провели пит-стоп, но добиться прогресса было очень тяжело. Просто нелёгкий день.

Сейчас хорошее время, чтобы отдохнуть и вернуться в форму. Надеюсь, что это произойдёт к Венгрии и Бельгии, двум важным уикендам. Оглядываясь назад, можно сказать, что у нас была сильнейшая пятница за последнее время. Думаю, что это свет в конце тоннеля», — приводит слова Переса издание GPblog.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android