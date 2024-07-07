Перес — о своём выступлении в Сильверстоуне: это был полный бардак

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Великобритании, где он стал 17-м.

«Мы слишком рано рискнули [сменить «хард» на промежуточные шины]. У нас не было темпа на протяжении семи кругов, мы полностью износили промежуточные шины. Когда пошёл дождь, у нас не осталось ни одного комплекта, и это был полный бардак. Затем мы снова провели пит-стоп, но добиться прогресса было очень тяжело. Просто нелёгкий день.

Сейчас хорошее время, чтобы отдохнуть и вернуться в форму. Надеюсь, что это произойдёт к Венгрии и Бельгии, двум важным уикендам. Оглядываясь назад, можно сказать, что у нас была сильнейшая пятница за последнее время. Думаю, что это свет в конце тоннеля», — приводит слова Переса издание GPblog.