Албон рассказал, с какими повреждениями машины он провёл всю гонку и стал девятым

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 7 июля, в Сильверстоуне.

«У нас произошёл контакт в третьем повороте и ещё один в четвёртом, отломился кусок переднего антикрыла, из-за чего я немного волновался вначале. Однако затем всё встало на свои места, и я был рад.

Я знал, что пойдёт дождь и у меня появится второй шанс, поэтому мне просто следовало сохранять терпение и ждать возможности. Мы приняли верные решения, заехав в боксы в нужный момент и переобувшись на правильные шины. Мы потеряли немного времени на пит-стопах, думаю, без повреждений мы бы набрали больше очков. Но я рад. В эти выходные нужно было показать результат для команды, и тот факт, что это произошло на домашнем Гран-при, сделало его особенным», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».