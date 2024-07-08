ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф ответил, проявит ли Ферстаппен интерес к «Мерседесу» после Гран-при Великобритании

Вольф ответил, проявит ли Ферстаппен интерес к «Мерседесу» после Гран-при Великобритании
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф, комментируя победу команды на Гран-при Великобритании, высказался о потенциальном росте интереса к ней на рынке пилотов.

«Не думаю, что победа влияет на наш менталитет. Я всегда говорил, что нам нужна быстрая машина. Когда у вас есть быстрая машина, вы становитесь интересными для многих пилотов. Хотя нам нужно сохранять спокойствие и продолжать сезон.

Будут ли пилоты, включая Ферстаппена, больше интересоваться местом в «Мерседесе»? Я не знаю. У него было немало возможностей посмотреть на нашу машину в гонке», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

В настоящий момент, после 12 этапов, «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, уступая «Макларену», «Феррари» и «Ред Булл».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android