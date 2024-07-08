Гасли ответил, почему сошёл до старта гонки в Сильверстоуне

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли прокомментировал свой сход, произошедший ещё до старта гонки Гран-при Великобритании.

«Мы заметили проблему с машиной на выезде из гаража, проблему с коробкой передач. Мы знали, что неприятности могут возникнуть на старте гонки, и в конечном итоге я был вынужден сойти сразу же после прогревочного круга.

Из-за штрафа за замену силовой установки этот уикенд в любом случае получился бы испорченным. Жаль, что мы не смогли выступить в гонке, чтобы попытаться отыграть позиции. Учитывая нестабильную погоду, у нас могли возникнуть возможности. Важно убедиться, что у нас больше не возникнет подобной проблемы. Перед Венгрией предстоит проделать большую работу», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».