Руководитель «Макларена» прокомментировал тактические ошибки по ходу гонки

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что во время гонки Гран-при Великобритании командный мостик должен был взять ответственность на себя в ключевых эпизодах, когда сначала «Макларен» не решился на двойной пит-стоп и тем самым испортил гонку Оскару Пиастри, а затем напрасно прислушался к Ландо Норрису и поставил ему на финальный отрезок шины «софт», а не «медиум».

«Мы должны были просто приказать Оскару, сказав: «Прости, парень, но будет двойной пит-стоп. Пилот управляет. Думаю, мы просим от пилотов слишком многого. Они должны хорошо выполнять свою работу по пилотажу, оставаясь на трассе на правильных шинах в мокрых условиях. А для всех процессов есть пит-уолл. Он должен помогать гонщикам, а в этом случае мы должны сказать, что упустили некоторые возможности.

Мы хотели проверить, какие предпочтения у самого Ландо. Думаю, тут решение должен был принять пит-уолл. Как и в случае с двойным пит-стопом, мы должны были взять ответственность на себя и сказать, что правильными шинами будет «медиум», переходим на него. А начав всё проверять с Ландо, мы словно засомневались в себе, что и привело нас к такому направлению.

Ответственность при принятии решений — на нас. У нас больше информации, больше людей, так что ответственность за переход на «софт», а не «медиум», с которым было бы лучше, находится на команде. Пилот делится своим мнением, но люди на пит-уолл должны были сказать, что мы выбираем «медиум», потому что «софт» может не дотянуть до конца», — приводит слова Стеллы Speedcafe.