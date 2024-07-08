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Хорнер признался, что «Ред Булл» оказался в недоумении от тактики «Макларена»

Хорнер признался, что «Ред Булл» оказался в недоумении от тактики «Макларена»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что его команда удивилась, когда по ходу гонки Гран-при Великобритании «Макларен» не поставил своему гонщику Ландо Норрису шины «медиум» на финальный отрезок. Из-за перехода на «софт» британец в итоге уступил вторую позицию представителю «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который провёл финальный отрезок на самых жёстких шинах «хард».

«Мы видели на первом отрезке, что шины «софт» вели себя дерьмово. У пилотов, которые их использовали, очень быстро начинались проблемы с передними колёсами. И нас озадачило, что «Макларен» — единственная команда, у которой был новый комплект «медиума» — решил не использовать его, а ведь это были бы идеальные шины для тех условий», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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