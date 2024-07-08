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Окон: весь уикенд мы принимали неправильные решения

Окон: весь уикенд мы принимали неправильные решения
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон критично высказался о выступлении команды на минувшем Гран-при Великобритании.

«Сегодняшний результат завершает тяжёлый уикенд для команды. На протяжении всего этапа мы принимали неправильные решения и тем самым не дали себе шанса на борьбу. Мы понимали, что погода будет меняться, но не подобрали оптимальную стратегию с выбором шин и откатились назад.

В целом я быстро забуду этот уикенд и вернусь в Будапеште. Мне нравится тамошняя гонка и трасса, от которых у меня остались прекрасные воспоминания», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

Ранее Пьер Гасли ответил, почему сошёл до старта гонки в Сильверстоуне.

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